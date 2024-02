DIRECT : la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas

La Chine a appelé mardi Israël à arrêter "au plus vite" son opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, afin "d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore".

La pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, malgré les menaces d'une offensive israélienne sur Rafah. Cette ville est le dernier refuge pour plus d'un million de personnes vivant dans la bande de Gaza.

"La Chine suit de près l'évolution de la situation dans la région de Rafah, s'oppose et condamne les actions qui portent atteinte aux civils et violent le droit international", a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

"La Chine appelle Israël à mettre fin à son opération militaire au plus vite, à faire tout son possible pour éviter les victimes civiles innocentes, afin d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore dans la région de Rafah."