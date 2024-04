DIRECT - La région de Kharkiv touchée par au moins dix frappes russes dans la nuit

"Les occupants ont procédé à au moins 10 frappes contre des infrastructures essentielles de la ville de Kharkiv et sa région", rapporte Oleg Synegoubov sur le réseau social Telegram. "À l'heure actuelle, il n'y a pas de victime", ajoute le responsable.

Selon une publication sur Telegram du maire de Kharkiv, Igor Terekhov, c'est au moyen de "missiles" que l'armée russe a frappé la deuxième ville la plus peuplée d'Ukraine. Les forces aériennes ukrainiennes avaient indiqué plus tôt sur le même réseau social qu'environ neuf bombardiers stratégiques Tu-95MS russes se trouvaient dans les airs et étaient suspectés de s'apprêter à lancer des missiles en direction de l'Ukraine.