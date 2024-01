DIRECT - La Russie assure avoir frappé des "mercenaires français" en Ukraine

La France et les pays européens ne sont "pas à la hauteur" des attentes de l'Ukraine qui a un besoin urgent de munitions, déplorent des sénateurs en exhortant les alliés de Kiev à "changer d'échelle" et augmenter leur production.

"La production nationale et européenne est extrêmement faible, l'économie mise en place n'est pas à la hauteur des attentes" ukrainiennes, a insisté Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, qui s'est rendu avec une délégation à Varsovie et Kiev entre les 19 et 21 décembre.

Les Ukrainiens tirent entre 5.000 et 8.000 fois quotidiennement, contre entre 10 et 15.000 côté russe, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, en rappelant que la France produisait 20.000 obus de 155 mm par an, "soit l'équivalent de trois ou quatre jours de combats en Ukraine..."

Et sur l'objectif d'un million de munitions promis d'ici au printemps 2024 par l'Union européenne, seuls 300.000 obus ont été livrés, a rappelé le sénateur Perrin (LR, droite). "C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que l'Ukraine a besoin de notre aide", a-t-il lancé. "Aujourd'hui, le compte n'y est pas", même si, a-t-il souligné, l'aide française, dont les canons Caesar et les missiles de longue portée Scalp, est "appréciée" à Kiev.

Un canon Caesar dans sa version montée sur un camion tel qu'on pouvait le voir en juin dernie au salon de la Défense Eurosatory à Villepinte, près de Paris. © AP Photo/Jeffrey Schaeffer

Le sénateur a qualifié de "bonne nouvelle" l'annonce hier soir par le président français Emmanuel Macron de la livraison de 40 nouveaux Scalp et "de centaines de bombes", tout en mettant en garde : "les annonces doivent être concrètes et mises en oeuvre. Quant aux centaines de bombes, si on parle d'obus de 155 mm, il en vole environ 25.000 par jour sur l'Ukraine, donc ça ne veut rien dire". "Il faut changer d'échelle maintenant sur les munitions", a-t-il répété.

"La situation est critique pour les Ukrainiens en ce moment", a alerté de son côté le sénateur socialiste Jean-Marc Vayssouze-Faure, en évoquant notamment l'aspect crucial du nombre d'hommes.

Dans leur rapport, les sénateurs, s'appuyant sur des sources ukrainiennes, estiment que 30.000 nouveaux soldats russes arrivent chaque mois sur le front.

"Côté ukrainien, les combattants sont les mêmes que ceux arrivés sur le front il y a deux ans" lors de l'invasion russe, a-t-il souligné.

Le rapport sénatorial, intitulé "pourquoi l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine", recommande notamment de remettre les enjeux du conflit au coeur du débat public, de multiplier les chaînes de production de munitions pour pouvoir produire "plusieurs centaines de milliers d'obus par an", et de développer la présence des entreprises françaises en Ukraine pour préparer la reconstruction.