DIRECT - la Russie assure que les auteurs de l'attentat de Moscou sont liés aux "nationalistes ukrainiens"

Aider à reconstruire une clinique en Ukraine en jouant à "Fortnite", c'est l'initiative lancée par la plateforme de levée de fonds du gouvernement ukrainien UNITED24, le collectif "Stand with Ukraine" et Havas Play, branche dédiée au jeu vidéo du groupe de publicité français.

#TheDonationMap propose depuis hier de se rendre sur une carte spécifiquement créé pour l'occasion, appelées "île" dans le jeu, qui reconstitue le Maïdan, place du centre de Kiev. Les fonds collectés grâce aux connexions des joueurs seront ensuite utilisés pour reconstruire une clinique à Mykolaïv, grande ville du sud de l'Ukraine. Selon des premiers chiffres fournis par Havas, #TheDonationMap a accueilli plus de 3.000 joueurs en 24h.

Le très populaire jeu en ligne du géant américain Epic Games permet aux amateurs de créer leurs espaces pour ensuite inviter les autres joueurs à s'y connecter. Depuis mars 2023, il rémunère les créateurs à succès via un programme de monétisation, en redistribuant une partie de l'argent récolté en jeu à travers la vente de costumes ou de danses.

Plus le nombre de joueurs sur une carte est élevé, plus ils y passent du temps, et plus la rémunération est conséquente. Selon des chiffres diffusés en mai par Epic Games, ces versements varient de 100 dollars à 10 millions de dollars par an pour les quelques créateurs les plus populaires.

Si "Fortnite" est un "battle royale", à savoir un jeu où les participants s'affrontent sur un terrain délimité avec toute une panoplie d'armes jusqu'à être le dernier en lice, pas de risque de voir le Maïdan virtuel de #TheDonationMap se transformer en champ de bataille: les créateurs ont retiré les armes de leur monde et empêché toute possibilité de détruire l'environnement.

De nombreux studios de jeux vidéo avaient levé des fonds pour des associations humanitaires au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en reversant par exemple les bénéfices de leurs ventes.

#TheDonationMap revendique pour sa part être la première initiative qui propose aux joueurs de participer sans verser un seul centime. En 2022, Epic Games s'était également engagé à donner 144 millions de dollars à l'aide humanitaire en Ukraine, soit l'intégralité de ses bénéfices récoltés sur "Fortnite" pendant deux semaines.