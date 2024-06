DIRECT - La Russie avance sur le front est, près de Toretsk

Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie devrait commencer à produire des missiles de courte et moyenne portées auparavant interdits, après avoir mis en garde Washington sur le risque de "confrontation directe" lié aux missions de drones américains en mer Noire.

Le président russe, au cours d'une réunion retransmise à la télévision avec de hauts responsables, a estimé vendredi que son pays devrait "commencer à produire" des missiles d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres.

Ceux-ci étaient auparavant interdits en vertu d'un traité avec les États-Unis datant de la Guerre froide et aujourd'hui caduc. Vladimir Poutine a affirmé que les États-Unis avaient commencé à utiliser de tels missiles au cours d'exercices d'entraînement au Danemark.

"Nous devons réagir à cela et prendre des décisions sur ce que nous devons faire ensuite dans ce domaine", a-t-il poursuivi, affirmant que la Russie déciderait de "l'endroit" où déployer ces armements.

Washington s'était retiré en 2019 de ce Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire (INF), invoquant son non-respect par Moscou. La Russie avait alors assuré qu'elle observerait un moratoire sur la production de tels engins si les Etats-Unis n'en déployaient pas à une distance qui leur permettrait d'atteindre son territoire.

Plusieurs traités conclus pendant la Guerre froide entre Soviétiques et Américains destinés à limiter la course aux armes nucléaires et à apaiser les tensions au plus fort de leur rivalité ont pris fin ces dernières années.