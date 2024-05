DIRECT - La Russie dit avoir neutralisé 17 drones ukraniens

Le président russe Vladimir Poutine a salué le "désir sincère" de Pékin d'oeuvrer à la résolution de la crise ukrainienne, dans un entretien publié par un média d’État chinois avant sa visite en Chine.

Le dirigeant russe doit arriver jeudi dans la capitale chinoise avec l'espoir d'obtenir de son "cher ami" et homologue Xi Jinping un plus net soutien à son effort de guerre en Ukraine.

Cette visite de deux jours constitue le premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois.