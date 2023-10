DIRECT - La Russie entraîne ses forces à une "frappe nucléaire massive" de riposte

Des enfants ensanglantés, défigurés, sans vie: de la noirceur post-nazisme aux violences et aux guerres, le provocateur artiste autrichien Gottfried Helnwein a fait des "êtres sans défense" le fil rouge de son oeuvre hyperréaliste exposée à Vienne.

Devant l'actualité "déprimante", le peintre de 75 ans voit dans l'art "probablement la seule chose qui puisse nous aider à supporter" la situation, dit-il dans une interview à l'AFP, à l'occasion d'une rétrospective au musée Albertina qui s'ouvre ce mercredi.

Dans les salles où sont exposées 43 de ses dérangeantes oeuvres qui ressemblent à s'y méprendre à des photos, "le thème de l'enfant revient comme une figure centrale", décrypte Gottfried Helnwein, bandana noir et bague tête de mort. Pour lui, "c'est une métaphore de l'être humain: à la fois invincible dans sa pureté et sa potentielle innocence, et vulnérable car totalement dépendant du bon-vouloir des adultes".

Il se dit meurtri dans sa chair à la vue "d'un gamin blessé, pleurant ou agonisant dans un conflit", à la merci d'aînés "capables de faire du mal sans limites".

"Savoir s'il s'agit d'un Israélien ou d'un Palestinien, d'un Ukrainien ou d'un Russe est superflu", estime-t-il devant les horreurs de l'invasion russe en Ukraine ou de la guerre à Gaza déclenchée par une attaque sanglante du Hamas en Israël. "Personne ne mérite" un tel sort.

Au fil de ces toiles, on voit aussi surgir des affres d'une explosion ou sur des ruines des personnages de manga ou de dessin animé, tel ce Mickey inquiétant qui rencontre Adolf Hitler.

Né le 8 octobre 1948 dans le pays natal du dictateur, où la responsabilité dans les crimes nazis a longtemps été refoulée, Gottfried Helnwein garde un souvenir terrible de ses premières années, aux racines de son art "rebelle et agressif". À Vienne, l'ambiance était "épouvantable", assombrie par "deux guerres mondiales perdues, l'Holocauste et la période nazie" comme il le comprendra plus tard. "Tout y était gris et noir, les gens n'étaient pas aimables", raconte-t-il.



Outre cette rétrospective visible jusqu'au 11 février, Gottfried Helnwein expose régulièrement dans la ville de Vienne des posters géants de femmes au visage taché de sang, pour sensibiliser aux violences domestiques.

Loin des réactions indignées que son oeuvre peut susciter, il "appelle à s'abandonner à l'art, sans préjugés". Et si le spectateur est "touché" au plus profond de son âme, alors il considère sa mission comme accomplie.