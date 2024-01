DIRECT - La Russie et l'Ukraine ont échangé environ 200 prisonniers de guerre

L'Union européenne a demandé aux 27 un inventaire détaillé de leur soutien militaire à l'Ukraine, pour tenter de le renforcer au moment où Kiev manque de munitions face à l'armée russe.

"Il est important de clarifier la situation et de savoir où nous en sommes et où nous en serons d'ici mars et d'ici la fin de l'année", a expliqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE.

Les Européens s'étaient engagés l'an dernier à fournir un million d'obus à l'Ukraine d'ici la fin du mois de mars, mais cet objectif ne sera pas atteint comme prévu, ont reconnu plusieurs ministres. Cela "prendra un peu plus de temps", a indiqué la ministre néerlandaise de la Défense Kajsa Ollongren.

Les Européens ont déjà livré quelque 300 000 obus, et ils auront une capacité de production en 2024 de quelque 1,4 million d'obus, assure le commissaire européen en charge de l'industrie de défense Thierry Breton.

Mais une grande partie est exportée vers des pays tiers, au détriment de l'Ukraine en guerre, a reconnu cette semaine un haut responsable européen sous couvert d'anonymat.