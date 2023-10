DIRECT - La Russie "exécute des soldats" qui tentent de battre en retraite affirme la Maison Blanche

Le président bélarusse Loukachenko recevait le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjarto. Lors d'un point-presse il a exprimé ses craintes d'une intensification du conflit maintenant que les États-Unis ont livré des missiles ATACM à l'Ukraine.

"Nous nous avançons à grand pas vers une guerre à grande échelle en utilisant des armes plus meurtrières. Le fait que les Américains fournissent des missiles ATACMS aux Ukrainiens doit leur faire comprendre qu’ils intensifient ce conflit. La Russie n’acceptera jamais cela, et nous non plus" a-t-il déclaré.

"Notre position sur l'Ukraine est presque la même que celle de la Hongrie . Nous n'avons pas besoin de cette guerre et vous non plus, a dit Loukachenko en se tournant vers Peter Szijjarto. Nous sommes voisins. Il y a une guerre dans votre maison." Le président a ensuite blâmé l'Europe. "Beaucoup dépend de l'Union européen, même si je comprend que la pression de l'étranger était forte. Mais je suis absolument convaincu que si les Européens le voulaient, nous pourrions mettre fin à cette guerre, parvenir à un accord et tirer des conclusions de telle façons que cela ne se reproduise plus jamais."