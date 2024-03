Les banques arméniennes ont annoncé vendredi qu'elles n'accepteraient plus les cartes de paiement russes Mir en raison des sanctions occidentales imposées à Moscou depuis le début de son invasion de l'Ukraine.

La mesure prendra effet dès samedi, et fait suite à une décision similaire du système de paiement mobile Samsung Pay cette semaine.

Elle s'inscrit aussi dans un contexte de tensions grandissantes entre l'Arménie et la Russie, dont l'alliance traditionnelle semble de plus en plus remise en cause.