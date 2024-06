DIRECT - La Russie grande absente des célébrations du débarquement

L'Ukraine ne permet plus, depuis le 1er juin, à ses hommes résidant à l'étranger et en âge de combattre, de sortir du pays librement s'ils se trouvent à nouveau sur son territoire, dans le but de regarnir les rangs de son armée en guerre contre la Russie.

"Les citoyens ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine pendant plus de trois mois ne pourront plus faire partie de la catégorie des personnes exclues du registre des conscrits (...) et sont obligés de s'enregistrer auprès de l'armée dans les 30 jours" indique à l'AFP, Andriï Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.

Le changement de la loi vise à obliger les détenteurs ukrainiens de permis de résidence étrangers à ne plus pouvoir quitter le pays, alors qu'ils pouvaient circuler librement avant l'entrée en vigueur de la loi, le 1er juin, quelques jours après l'abaissement controversé de l'âge limite de la mobilisation à 25 ans. "Cette disposition s'applique aux citoyens ukrainiens de sexe masculin âgés de 18 à 60 ans" explique Demtchenko à l'AFP.

La nouvelle loi doit permettre à l'armée de regarnir ses rangs, alors que le président ukrainien a reconnu, mi-mai auprès de l'AFP, que son pays manquait d'hommes, affectant le moral des troupes, éreintées après deux ans de guerre.

L'ambassade américaine à Kiev a, pour sa part, "déconseillé" mardi à ses binationaux masculins âgés de 18 à 60 ans de se rendre sur le territoire ukrainien, au risque de ne plus pouvoir le quitter, rappelant que la loi du pays "ne reconnaît pas la double nationalité".

"Il existe un risque extrêmement élevé que vous ne soyez pas autorisé à quitter le pays", a prévenu l'ambassade dans un communiqué.

Confrontée à une pénurie d'armes et d'hommes au moment où la Russie multiplie les assauts sur le front, l'Ukraine tente de regarnir ses rangs après plus de deux ans de guerre face à un ennemi mieux équipé, et qui ne compte pas ses pertes.

Or, les volontaires souhaitant s'engager dans l'armée ukrainienne se font rares, les plus motivés ayant principalement rejoint les unités militaires au début de l'invasion russe en février 2022.