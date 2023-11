Direct démarré le 29 novembre 2023 à 8H00

DIRECT : la Russie revendique la prise d'un village près de Bakhmout

La Russie a affirmé mercredi avoir pris un village près de Bakhmout, dans l'Est de l'Ukraine, une zone ravagée par les combats où les armées russe et ukrainienne s'affrontent depuis plus d'un an. Les horaires sont affichés en temps universel.