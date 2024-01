Le ministère russe de la Défense affirmé avoir "détruit" toutes les cibles visées ce mardi matin à Kiev et sa banlieue ainsi qu'à Kharkiv, lors d'une nouvelle attaque d'ampleur contre l'Ukraine.

L'armée russe a assuré, comme à son habitude, n'avoir visé que des cibles jugées légitimes, comme des entreprises ukrainiennes "de production de missiles, de drones et de réparation d'armes et d'équipements militaires" et "des sites de stockage de missiles, de munitions et d'armes aériennes fournis au régime de Kiev par des pays occidentaux". "Toutes les installations ont été détruites", a affirmé le ministère de la Défense.