DIRECT - la situation est "critique par endroits" à Avdïïvka, dans l'Est de l'Ukraine

"La situation dans la ville est très compliquée, très tendue. Si, depuis plusieurs semaines, nous disons que la situation est très difficile, mais sous contrôle, aujourd'hui la situation est très difficile et, à certains endroits, critique", a indiqué Vitali Barabach à la télévision.

Selon Barabach, des groupes de saboteurs et d'éclaireurs russes "s'introduisent dans la ville", provoquant des affrontements isolés avec l'armée ukrainienne dans les rues.

"Cela ne veut pas dire que tout est perdu", a ajouté le maire, tout en affirmant que l'armée russe "dirige de très nombreuses forces vers notre ville". Il a dit avoir répertorié "50 tirs d'obus massifs" sur Avdiïvka rien qu'au cours de la journée de mardi. Selon lui, 945 civils demeurent dans cette cité industrielle malgré les combats et les destructions.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne et suivie par plus de 600.000 personnes, a fait état d'une journée "extrêmement difficile" dans le nord d'Avdiïvka, où "la situation continue de se détériorer".

"Les combats se poursuivent sur la plupart des positions. Dans certains endroits, l'ennemi a réussi à avancer, et dans d'autres, les forces de défense ont réussi à repousser les attaques", a-t-elle rapporté.

Le journaliste ukrainien Iouri Boutoussov, qui publie régulièrement des nouvelles du front, a affirmé mardi sur Telegram que les défenseurs d'Avdiïvka "se battent désespérément" et "manquent littéralement de tout".

Les forces russes tentent depuis des mois d'encercler Avdiïvka, où les soldats ukrainiens sont retranchés dans des positions fortifiées.

Il s'agit de l'un des points chauds du front depuis l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.