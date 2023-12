DIRECT - La situation humanitaire à Gaza "au-delà de toute rupture" déclare l'ONU

Des dirigeants du Moyen-Orient se sont réunis au Qatar en quête de solutions pour l'après-guerre à Gaza, avec pour seule certitude leur opposition à l'envoi de leurs troupes dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël contre le Hamas.

La question palestinienne est très sensible pour les dirigeants du monde arabe, cette guerre qui dure depuis le 7 octobre ayant déclenché des manifestations massives dans plusieurs pays.

Lors du forum annuel de Doha qui s'est achevé lundi, le Qatar a réaffirmé qu'aucun pays arabe n'enverrait de forces armées pour stabiliser la situation une fois que les hostilités auront cessé.

"Personne dans la région n'acceptera d'envoyer des troupes sur le terrain (pour se retrouver devant) un char israélien. C'est inacceptable", a déclaré le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Il s'est également opposé à l'envoi d'une force internationale à Gaza dans les conditions actuelles.

Les Palestiniens étaient représentés par l'Autorité palestinienne, au pouvoir en Cisjordanie, territoire occupée depuis 1967 par Israël. La bande de Gaza est elle contrôlée par le Hamas, au pouvoir depuis 2007. Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a déclaré que le Hamas ne pouvait pas être éradiqué. Le Hamas "fait partie intégrante de la mosaïque politique palestinienne", a-t-il souligné lors du forum.

Si la communauté internationale ne gère pas bien l'après-guerre, a prévenu le Premier ministre jordanien, Bisher al-Khasawneh, "nous allons nous retrouver avec une situation encore plus horrible dans un an ou deux". "Je pense qu'au cours des trente dernières années, nous avons eu trop de processus et trop peu de paix", a-t-il ajouté. Il a émis l'espoir que la guerre serve de "signal d'alarme", d'autant plus que le conflit menace de provoquer un embrasement dans la région.

Le forum de Doha n'a cependant débouché sur rien de concret. L'Arabie saoudite, le Liban et l'Égypte n'y étaient pas représentés à un haut niveau.