DIRECT : la situation sur le front Est s'est "considérablement détériorée", selon l'armée ukrainienne

Washington a interdit vendredi l'importation aux Etats-Unis de l'aluminium, du cuivre et du nickel d'origine russe, dans le cadre de sanctions supplémentaires prises avec le Royaume-Uni et ayant pour but de réduire les revenus de Moscou.

"Cette nouvelle action interdit l'importation d'aluminium, de cuivre et de nickel d'origine russe aux Etats-Unis et limite l'utilisation d'aluminium, de cuivre et de nickel d'origine russe sur les marchés mondiaux du métal et dans le négoce de produits dérivés de gré à gré", a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué.

Les métaux sont le principal produit d'exportation de la Russie après l'énergie, même si leur valeur a diminué depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, détaille le gouvernement britannique dans un communiqué distinct.

Les exportations, de 25 milliards de dollars en 2022, sont tombées à 15 milliards de dollars en 2023 "en raison des efforts du G7 et de ses alliés pour restreindre le marché", est-il précisé.

Les mesures prises vendredi visent à diminuer encore les revenus que la Russie tire de ses exportations d'aluminium, cuivre et nickel.

"En prenant des mesures conjointes, les Etats-Unis et le Royaume-Uni privent la Russie et ses producteurs de métaux d'une importante source de revenus", précise le Trésor américain.

Outre l'interdiction d'importer ces métaux aux Etats-Unis, les deux pays ont également pris des mesures pour limiter les échanges de ces métaux sur les marchés mondiaux.

"Les bourses des métaux, comme le London Metal Exchange (LME) et le Chicago Mercantile Exchange (CME), n'auront pas le droit d'accepter d'aluminium, cuivre et nickel produits par la Russie. Les bourses de métaux jouent un rôle central pour faciliter le commerce des métaux industriels dans le monde entier", souligne ainsi le Trésor.

Ces mesures prennent effet à partir de samedi.