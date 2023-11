Direct démarré le 30 novembre 2023 à 5H50

DIRECT : la trêve entre Israël et le Hamas prolongée jusqu'à vendredi

La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis jeudi pour un septième jour, afin de permettre aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages, ont annoncé les deux camps. Information confirmée par le Qatar, principal médiateur avec le soutien des États-Unis et de l'Égypte. Les horaires sont affichés en temps universel.