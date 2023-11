Le président américain Joe Biden s'est entretenu séparément mercredi 22 novembre avec les dirigeants du Qatar, de l’Égypte et d'Israël au sujet de l'accord de libération d'otages et de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas, selon la Maison Blanche.

Selon la Maison Blanche, Joe Biden et l'émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani se sont engagés "à rester en contact étroit jusqu'à ce que l'accord soit pleinement mis en oeuvre".



