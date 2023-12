DIRECT : L'aide américaine à l'Ukraine risque de se tarir

La Maison Blanche a prévenu que les États-Unis ne disposaient de fonds que pour seulement une seule enveloppe d'aide supplémentaire à l'Ukraine cette année. Le Congrès américain bloque l'envoi d'un nouveau volet d'aide à Kiev.

"Nous n'avons plus qu'une enveloppe d'aide" avant que les fonds dédiés à l'Ukraine "ne s'épuisent", a déclaré le porte-parole John Kirby, refusant de préciser le montant de cette enveloppe attendue dans le courant du mois de décembre.

Le parlement américain a engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais les républicains du Congrès bloquent une importante enveloppe d'aide, réclamant des changements majeurs à la politique migratoire des États-Unis, notamment son durcissement au niveau de la frontière avec le Mexique.

A quelques jours des vacances parlementaires, les législateurs ont approuvé un budget de la défense pour 2024, débloquant ainsi 300 millions de dollars pour Kiev, un montant minime par rapport aux 61 milliards demandés par la Maison Blanche.

"Lorsqu'elle sera envoyée, nous n'aurons plus d'autorisation (...). Et nous aurons besoin que le Congrès agisse sans délai", a déclaré John Kirby.

"Il en va clairement de notre intérêt national et notre aide est indispensable pour que l'Ukraine puisse poursuivre son combat pour la liberté", a ajouté le porte-parole américain.

Le président Joe Biden "est prêt à négocier de bonne foi et à faire des compromis", a déclaré Kirby, soulignant que le gouvernement était "en train de négocier avec les membres du Congrès sur la sécurité aux frontières et, bien sûr, sur le financement de l'Ukraine et d'Israël".