DIRECT - L'aide humanitaire peut-elle arriver par la mer à Gaza ?

Face à l'insuffisance de l'aide arrivant par voie terrestre dans le territoire dévasté par des mois de guerre, la communauté internationale cherche à diversifier les voies d'acheminement via des largages aériens ou encore avec ce projet pilote de corridor maritime entre Chypre et Gaza.

Le bateau de l'ONG espagnole Open Arms, chargé de 200 tonnes de vivres, a quitté mardi le port chypriote de Larnaca, en empruntant un couloir mis en place par l'UE et plusieurs pays. Il devrait mettre "plusieurs jours" pour arriver sur les côtes de Gaza, selon Laura Lanuza, porte-parole de cette organisation.

Selon le site Vessel Finder, le navire évoluait tôt ce matin à très petite vitesse et se trouvait encore à environ 155 milles nautiques de la bande de Gaza, soit un peu plus de 285 kilomètres. Chypre, pays de l'UE le plus proche de Gaza, a annoncé préparer un deuxième chargement, "bien plus grand".