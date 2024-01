DIRECT : L'aide à l'Ukraine au centre d'une visite du chef de l'Otan à Washington

Des élus ukrainiens annoncent ce lundi un amendement portant sur la destruction du sperme ou des ovocytes congelés de militaires par la suite morts au front, sujet qui a provoqué un vif débat dans ce pays après bientôt deux ans d'invasion russe.

L'an dernier, l'Ukraine avait adopté une loi censée autoriser les militaires hommes et femmes à congeler gratuitement leurs cellules reproductrices avant de partir au front. Selon ce texte, le gouvernement doit prévoir à partir de 2025 des fonds pour financer cette conservation.

Cérémonie de funérailles du poète ukrainien Maksym Kryvtsov, mort au combat à 34 ans, dans la cathédrale Saint Michel de Kiev, le 11 janvier 2024. © AP Photo/Efrem Lukatsky

Une de ses dispositions devant entrer en vigueur fin mars impose toutefois la destruction du sperme et des ovocytes congelés des militaires après leur mort.

Passée inaperçue pendant des semaines, cette clause a été révélée la semaine passée par un avocate ukrainienne, Olena Babytch, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux.

Beaucoup craignent que les échantillons déjà prélevés ne soient détruits dès mars, et d'autres jugent injuste l'impossibilité d'utiliser les ovocytes et spermatozoïdes de militaires tombés au front. Maître Olena Babytch avait elle évoqué la situation d'une de ses clientes, dont le mari avait congelé son sperme et a été tué. "Comment expliquer à une femme endeuillée (...) que pendant que son mari défendait notre pays et mourait, les élus l'ont privé de son droit à devenir père après son décès?", écrivait l'avocate sur Facebook.

Face au scandale, la vice-présidente du Parlement, Olena Kondratiouk, a indiqué lundi sur Facebook que des élus allaient présenter un amendement "qui annulera la destruction post-mortem" de ces échantillons. "La vague d'indignation devrait convaincre les députés à voter en sa faveur", a-t-elle écrit.

Le ministère de la Santé avait pour sa part assuré vendredi que les cliniques n'allaient "pas détruire les prélèvements biologiques de soldats décédés".

Le ministère avait qualifié la situation de "contradiction juridique qui sera résolu aussi vite que possible".

L'Ukraine ne révèle pas les pertes de son armée, mais des estimations américaines publiées en août dernier par le New York Times évoquaient près de 70.000 morts et jusqu'à 120.000 blessés