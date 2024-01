DIRECT : l'aide à l'Unrwa suspendue par plusieurs pays, l'Union européenne demande un audit

Six personnes, dont des combattants pro-iraniens, ont été tuées lundi dans une frappe israélienne dans le sud de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

"Trois missiles israéliens ont visé une base du Hezbollah libanais et des Gardiens de la révolution iraniens, dans le quartier de Sayeda Zeinab, faisant au moins six morts", a indiqué à l'AFP le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane, sans pouvoir préciser si des civils figuraient parmi les victimes.