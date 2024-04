DIRECT - Large mobilisation anti-Netanyahu en Israël après six mois de guerre

Le président Herzog a fait une déclaration après l'annonce faite par l'armée du recouvrement du corps de l'otage Elad Katzir "tué en captivité à Gaza par l'organisation terroriste Djihad islamique".

"Demain, à 06H29 (03h29 TU), nous commémorerons les six mois de la cruelle attaque terroriste et de l'horrible massacre", a déclaré Isaac Herzog dans un communiqué de la présidence. "Six mois après ce crime contre nos soeurs et nos frères, contre notre État, ce crime contre l'humanité. Six mois d'une guerre sanglante et difficile", a-t-il ajouté, soulignant que l'armée se battait pour ramener tous les otages encore retenus à Gaza. Plus de 250 personnes avaient été enlevées pendant l'attaque et emmenées à Gaza où 129 sont toujours retenues, parmi lesquelles 34 sont mortes, selon l'armée.

"Six mois après le début de la guerre, et même en ces jours de tension, nous savons que nous avons une armée qui se dressera contre tous les ennemis, proches ou lointains", a encore dit le président Herzog.