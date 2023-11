Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ismail Khairat, a déclaré que l'Égypte se préparait "à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah." Il a ajouté qu'ils étaient "environ 7.000" et représentaient "plus de 60" nationalités. Le calendrier et les détails du plan d'évacuation égyptien n'ont pas été dévoilés.

Le ministère de la Santé a pour sa part annoncé que 21 Palestiniens blessés ont été évacués aujourd'hui vers des hôpitaux égyptiens pour y recevoir des soins. "344 étrangers, dont 72 enfants", ont également traversé le terminal frontalier de Rafah.

Un responsable égyptien au point de passage de Rafah a affirmé que 60 personnes blessées ainsi que 400 détenant des passeports étrangers devaient passer jeudi. Hicham Adwan, directeur du point de passage côté palestinien, a pour sa part indiqué que la traversée devrait concerner une centaine de blessés et 400 étrangers et binationaux.

La veille, 76 Palestiniens à bord d'ambulances et plus de 300 étrangers et binationaux ont été évacués via Rafah, une première depuis le début de la guerre. Selon le responsable égyptien, les 76 Palestiniens comprenaient 46 blessés et 30 personnes les accompagnant. Il a également évoqué le chiffre de 361 étrangers et binationaux évacués mercredi, et non 335 comme indiqué précédemment.