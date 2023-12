DIRECT : l'armée israélienne annonce avoir "repris le combat" contre le Hamas

"Les négociations sur la trêve à Gaza avec les médiateurs du Qatar et de l'Egypte se poursuivent", a déclaré cette source à l'AFP sous le couvert de l'anonymat, après une nuit d'intenses tractations qui n'ont pas abouti à une reconduction de la pause humanitaire.

Les négociations sur la trêve à Gaza avec les médiateurs qatari et égyptien se poursuivent en dépit de la reprise des combats sur le terrain, a indiqué ce vendredi 1er décembre, une source informée des tractations.

Par ailleurs, deux enfants ont été tués dans des raids aériens sur la ville de Gaza, a indiqué à l'AFP un médecin, Fadel Naïm, à l'hôpital Ahli Arab. La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le Hamas dans le petit territoire palestinien est arrivée à expiration à 05h00 GMT.

Six Palestiniens ont été tués ce vendredi matin dans un raid aérien israélien sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP Ashraf al-Qidreh, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas.

Le système de défense antiaérien a "intercepté avec succès un tir depuis la bande de Gaza", a indiqué dans un message à la presse l'armée israélienne un peu plus d'une heure avant l'échéance de cette trêve potentiellement renouvelable.

