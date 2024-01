DIRECT : l'armée israélienne bombarde Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza

Les ministres européens des Affaires étrangères reçoivent lundi à Bruxelles, séparément, leurs homologues israélien et palestinien, pour les écouter et tenter de les convaincre de la nécessité d'une solution politique à Gaza et en Cisjordanie.

Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz rencontrera les ministres de l'UE dans la matinée, puis ce sera le tour de celui de l'Autorité palestinienne Riyad al-Maliki dans l'après-midi. Aucune rencontre entre les deux hommes n'est prévue.

Pas de décision attendue, mais pour les Européens, la simple présence des deux hommes le même jour à Bruxelles est déjà un "symbole fort", selon les termes d'un diplomate.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'entretient avec les journalistes à Bruxelles, le 13 décembre 2023. @Photo AP/Virginie Mayo.

Les déclarations du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui a accusé vendredi Israël d'avoir "financé" le Hamas pour tenter d'affaiblir l'Autorité palestinienne du Fatah, pourraient cependant être source de crispations.

"Nous pensons qu'une solution à deux Etats doit être imposée de l'extérieur pour ramener la paix", a-t-il martelé depuis Valladolid en Espagne.