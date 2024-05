DIRECT - L'armée israélienne continue de bombarder Gaza et accentue sa pression sur Rafah

Un projet de résolution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la crise sanitaire à Gaza est resté en suspens après l'adoption d'un amendement israélien exigeant que le texte mentionne les otages détenus par le Hamas.

Le texte, d'une grande complexité technique, a été présenté mercredi à l'OMS par une coalition de pays arabes, incluant les habitants des territoires palestiniens. La résolution vise la mise en place d'une conférence de donateurs pour répondre aux besoins sanitaires croissants à Gaza et dans les territoires palestiniens, ainsi que la rédaction d'un rapport sur la crise sanitaire et sur la "destruction gratuite d'établissements de santé" par Israël à Gaza.

Mais Israël, avant même que le texte ne soit soumis au vote, a exigé sa modification afin d'inclure un appel à la libération des otages détenus à Gaza et une condamnation de la militarisation des hôpitaux gazaouis par le Hamas. La coalition arabe a alors tenté de retirer la résolution, chose contraire au règlement de l'OMS puisqu'un amendement avait déjà été voté.

La seule solution aurait été, pour la coalition arabe, de voter contre sa propre résolution afin d'éviter que le texte ne soit approuvé avec l'amendement israélien. Mais il semblerait que le groupe préfère écrire son propre amendement dans le but de critiquer la politique israélienne.

Avant le début du vote mercredi, l'ambassadeur d'Israël Meirav Eilon Shahar a déclaré à l'assemblée que toute décision "qui n'exige pas la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages (...) est un échec moral impardonnable". Une majorité de pays était attendue pour voter contre l'amendement proposé par Israël. Mais après que M. Shahar a exigé un vote par appel nominal, signifiant que chaque État devait publiquement annoncer sa position, il est devenu clair que le vote s'annonçait serré.

Tous les pays arabes et musulmans se sont opposés à l'amendement, soutenus entre autres par la Russie et la Chine, tandis que les Etats-Unis et les pays européens ont voté pour. L'amendement a finalement été adopté, avec 50 voix pour, et 44 voix contre. 83 pays se sont abstenus ou étaient absents.

Aujourd'hui, les 194 pays membres de l'OMS doivent se réunir à Genève pour le congrès annuel de l'organisation.