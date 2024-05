DIRECT - L'armée israélienne a déployé des chars à Rafah

L'entrée des locaux historiques de Sciences Po Paris est bloquée mardi matin par des étudiants mobilisés en faveur des Palestiniens, a constaté une journaliste de l'AFP.

Des poubelles, mobilier urbain, vélos en libre service, obstruaient l'entrée du bâtiment situé au 27 rue Saint-Guillaume, un quartier huppé de la capitale.

Des policiers surveillent des étudiants devant l'université Sciences-Po vendredi 26 avril 2024 à Paris.

@Photo AP/Jeffrey Schaeffer



Une vingtaine d'étudiants sont présents dans la rue, certains arborant des masques sanitaires ou des keffiehs dissimulant une partie de leur visage. Des policiers sont positionnés à proximité.

"On se mobilise avec ces moyens non conventionnels car on pense qu'on n'a plus d'autres choix, on a essayé les mails, les discussions. On est en période d'examen, on est tous fatigués", a déclaré à l'AFP une étudiante en première année qui n'a pas souhaité dévoiler son identité.