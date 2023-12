DIRECT : l'armée israélienne dit avoir découvert le "plus grand tunnel" creusé sous la bande de Gaza

La ministre française des Affaires étrangères a appelé dimanche en Israël à une "nouvelle trêve immédiate et durable" dans la bande de Gaza, se disant "préoccupée" par la situation des Palestiniens et des otages israéliens après plus de deux mois de guerre.

Catherine Colonna et Eli Cohen à Tel Aviv ce 17 décembre 2023. Capture d'écran vidéo AP.

"Trop de civils sont tués", a déclaré Catherine Colonna à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien, Eli Cohen, à Tel-Aviv.

La cheffe de la diplomatie française a souligné que la première trêve d'une semaine achevée le 1er décembre avait permis de libérer 105 des 250 otages emmenés de force par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre.

L'aide humanitaire apportée aux civils à Gaza avait pu être augmentée et des blessés évacués. "On sait que ce n'est pas suffisant", a-t-elle dit.

Elle a rappelé que trois Français sont "retenus, disparus ou otages dans la bande de Gaza" et que la France ne ménage pas ses efforts pour les faire libérer.

De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a qualifié tout appel au cessez-le-feu "d'erreur" et de "cadeau pour le Hamas", le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, auteur des massacres du 7 octobre. Eli Cohen a par ailleurs estimé que la France pouvait jouer un "rôle important" pour empêcher une guerre avec le Hezbollah, mouvement chiite libanais, allié du Hamas et qui multiplie les tirs vers Israël.

Rencontrant les familles des Français disparus, la cheffe de la diplomatie a souligné que la France "n'oublie pas" les personnes "assassinées avec une cruauté absolue, dont 41 compatriotes" le 7 octobre, en rappelant en particulier les crimes dont les femmes ont été victimes.

"Toute négation, toute relativisation de ces crimes sexuels est inacceptable mais surtout indigne. C'est une insulte à la conscience humaine", a-t-elle dit.

"Les faits sont réels. Les faits parlent. Il faut avoir le courage de les regarder en face, comme ils sont une barbarie que rien, jamais, ne peut justifier".

"Ce sont des actions systématiques, des actions réfléchies", a-t-elle martelé.

La ministre des Affaires étrangères françaises s'est ensuite rendue à la base militaire de Shura accompagnée par le Colonel Olivier Rafowicz, portre-parole de l'armée israélienne. Elle a vu des corps dans des chambres froides et rencontré une soldate qui lui a expliqué combien "il était très important d’identifier les victimes de la manière la plus complète possible. Et c’était inimaginable la quantité et l’ampleur des corps que nous avons vus."