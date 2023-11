DIRECT : l'armée israélienne et le Hezbollah affirment s'être mutuellement frappés

"Le parti socialiste appelle à se mobiliser le 4 novembre pour la libération des otages, un cessez-le-feu immédiat, la recherche d'une solution politique", indique le Parti socialiste dans un communiqué. Le Parti socialiste (PS) précise "appeler à se joindre à toutes les initiatives et marches organisées (...) pour toutes ces raisons et sur ces seules revendications, dans la gravité de la situation et le respect".

Le PS était jusqu'alors le seul parti de gauche qui n'appelait pas jusqu'ici à la "marche contre la guerre" prévue samedi à Paris. Il ne rejoint pas pour autant en l'état l'appel collectif lancé par les trois autres partis de la Nupes, les associations et les organisations syndicales à l'origine de la manifestation de samedi.

Signé par la CGT, FSU, l'UNEF, LFI, EELV, le PCF ou encore le NPA - il demande un "cessez-le-feu immédiat", un "arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population", une "levée immédiate du blocus" et une protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie.