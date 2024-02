DIRECT - l'armée israélienne fouille l'hôpital Nasser à Khan Younès à la recherche de traces des otages

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dit jeudi croire encore "possible" un accord sur une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas et sur la libération des otages. "Nous sommes très concentrés sur cela et je crois que c'est possible", a déclaré Antony Blinken au cours d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre albanais Edi Rama à Tirana.

Antony Blinken et le Premier ministre de l'Albanie Edi Rama ce 15 février à Tirana. © AP Photo/Armando Babani, Pool

"Nous sommes actuellement en train, avec nos homologues du Qatar, d'Égypte et d'Israël, de travailler là-dessus, très intensément, dans le but d'essayer de trouver un accord", a-t-il poursuivi.

Il y a "des problèmes très, très difficiles qui doivent être réglés", mais "nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aller de l'avant et voir si nous pouvons parvenir à un accord", a ajouté le secrétaire d'État américain.

Les négociations entre des médiateurs internationaux en vue d'une pause dans les combats entre Israël et le Hamas se poursuivent au Caire. Et ce avant que les Israéliens ne procèdent à une incursion terrestre de grande ampleur à Rafah, une ville de l'extrême sud de la bande de Gaza où plus de 1,4 million de Palestiniens sont piégés.

Environ 130 otages se trouveraient toujours dans ce territoire à la suite de l'attaque de militants du Hamas le 7 octobre contre Israël, qui a provoqué la mort d'environ 1.160 personnes, pour la plupart des civils, selon un comptage de l'AFP reposant sur des chiffres officiels israéliens.

Antony Blinken est arrivé aujourd'hui en Albanie pour sa première visite dans ce pays balkanique, saluant ce qu'il a qualifié de "partenariat extraordinaire" entre Washington et Tirana.