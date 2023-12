DIRECT : l'armée israélienne intensifie son offensive dans le sud de la bande de Gaza

La branche suédoise de Fridays for Future, dont fait partie Greta Thunberg, a réitéré mardi dans deux tribunes sa solidarité aux Palestiniens à Gaza en réponse aux critiques subies par le mouvement pour le climat sur le conflit Israël-Hamas.

Fin octobre, des voix se sont élevées en Allemagne pour appeler la branche allemande à couper les ponts avec le mouvement international pour le climat, reprochant à la jeune militante des prises de positions jugées pro-palestiniennes dans le conflit.

"Fridays for Future ne s'est pas radicalisé et n'est pas devenu politique. Nous avons toujours été politiques parce que nous avons toujours été un mouvement pour la justice", écrit le mouvement dans une tribune publiée dans le quotidien suédois Aftonbladet. Une version anglaise est publiée dans le journal britannique The Guardian.

"La défense de la justice climatique est ancrée dans le souci porté aux personnes et à leurs droits humains", ajoutent les militants. "Il est naturel que nous soyons solidaires des Palestiniens et de tous les civils impactés" par la guerre, ajoutent-il en soulignant qu'il était de leur devoir en tant que mouvement de "s'exprimer lorsque des personnes souffrent, sont forcées de fuir leurs maisons et sont tuées quelle qu'en soit la raison".

La militante pour le climat Greta Thunberg est interrompue par un militant pour le climat après avoir exprimé sa solidarité avec les Palestiniens, le dimanche 12 novembre 2023, à Amsterdam, aux Pays-Bas. @Photo AP/Peter Dejong.

En réaction aux bombardements israéliens sur Gaza, qui ont suivi les attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre contre Israël, Fridays for Future Suède avait dénoncé le "génocide" à Gaza et critiqué "le soutien occidental et les machines de désinformation".