DIRECT - L'armée israélienne reconnaît une "grave erreur" après la mort de 7 humanitaires

C'est "une grave erreur" qui "n'aurait pas dû se produire", a déclaré le chef de l'état-major israélien Herzi Halevi dans un message vidéo, évoquant "une mauvaise identification" dans des "conditions très complexes" .

Mardi, le président d'Israël Isaac Herzog avait présenté ses "excuses sincères" et fait part de sa "profonde tristesse" pour cette frappe, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée de "non intentionnelle" et de "tragique".



Des Palestiniens inspectent un véhicule de l'ONG World Central Kitchen détruit par une frappe aérienne israélienne à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le mardi 2 avril 2024. @Photo AP/Ismaël Abou Dayyah

Basée aux Etats-Unis, l'ONG World Central Kitchen, l'une des rares qui opérait encore dans le territoire palestinien dévasté par près de six mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, a annoncé "suspendre ses opérations dans la région" après la frappe survenue lundi à Deir al-Balah (centre).

Plusieurs pays et organisations, dont l'ONU qui a dénoncé un "mépris du droit humanitaire international", ont condamné cette frappe, la plus mortelle à avoir touché du personnel humanitaire international depuis le début de la guerre.

Le président américain Joe Biden s'est dit mardi "indigné" et "le coeur brisé", estimant qu'Israël ne protège "pas assez" les volontaires venant en aide à la population palestinienne "affamée".

"C'est inadmissible. Mais c'est le résultat inévitable de la façon dont la guerre est menée", a relevé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, répétant son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.