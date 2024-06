DIRECT - l’armée russe affirme avoir détruit trente drones ukrainiens dans deux régions frontalières

Au moins deux personnes ont été tuées en tentant de fuir un grand incendie touchant près de Moscou un bâtiment hébergeant les locaux d'une trentaine d'entreprises, ont annoncé les autorités régionales.

"A cette minute, on sait avec certitude que deux hommes ont sauté par la fenêtre en tentant de s'échapper - malheureusement, ils sont morts", a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov.

Selon lui, le sort de deux femmes qui se trouvaient également dans le bâtiment n'est pas connu dans l'immédiat et un autre homme a été secouru et se trouve à l'hôpital.

Des vidéos diffusées par les services de secours montrent l'immeuble de plusieurs étages d'où s'échappent des volutes de fumée noire, des pompiers tentant d'éteindre les flammes.

"La superficie de l'incendie a atteint 5.000 mètres carrés et il y a un risque de propagation à l'ensemble du bâtiment. Plus de 130 personnes et 50 véhicules sont impliqués" dans les opérations de secours, a indiqué M. Vorobiov.

Selon lui, une trentaine de sociétés louaient des locaux dans cet immeuble, dont deux avaient des employés sur place au moment de l'incendie.

"Des bouteilles d'oxygène se trouvaient également dans le bâtiment, ce qui a provoqué des explosions. Cela a entraîné l'effondrement des dalles de plancher", a-t-il expliqué.

Les incendies massifs et meurtriers sont fréquents en Russie à cause d'équipements vétustes et de normes de sécurité souvent laxistes.