DIRECT - L'armée russe revendique la prise d'un nouveau village ukrainien près d'Avdiïvka

Les principales entreprises impliquées dans le projet MGCS, KNDS Deutschland (ex-KMW), KNDS France (ex-Nexter), Rheinmetall et Thales, vont créer une société commune pour développer les briques technologiques du futur char franco-allemand, a-t-on appris de sources concordantes.

"Les quatre sociétés (...) ont l'intention de créer une société de projet commune afin de relever au mieux et en synergie les défis posés par un système multiplateformes aussi complexe", selon un projet de déclaration conjointe transmis à l'AFP.



Financé à parts égales par les deux pays et mené sous direction allemande, le programme MGCS (sigle anglais de Système de combat terrestre principal) vise à succéder aux chars Leclerc français et Leopard allemands à l'horizon 2040.

Les ministres allemand et français de la Défense, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, ont acté vendredi à Paris la répartition des tâches à 50-50 entre entreprises françaises et allemandes ainsi que la responsabilité de chacun des huit piliers technologiques à développer.

Sur son site internet, le ministère allemand de la Défense a précisé que deux piliers seraient sous la responsabilité d'une entreprise allemande, deux sous celle d'une société française, et quatre seraient développés en coresponsabilité franco-allemande.

Dans le détail, l'Allemagne aura la responsabilité du pilier 1 (plateformes et navigation automatisée) et du pilier 7 (protection et défense contre les drones).

Un groupe français sera chargé du pilier 3 (feux innovants, notamment les missiles) et du pilier 6 (capteurs). Les quatre autres seront menés en coresponsabilité: le pilier 2 (tourelle et canon), le pilier 4 (systèmes de communication et réseaux de données), le pilier 5 (simulation) et le pilier 8 (infrastructures).

Commence maintenant une phase de négociations avec les industriels pour développer le démonstrateur du MGCS (phase 1A), une sorte de pré-prototype afin de tester les briques technologiques. L'objectif est de signer les contrats avec les industriels d'ici à la fin de l'année, selon Boris Pistorius.