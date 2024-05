DIRECT - L'armée russe revendique la prise d'un village dans la région de Donetsk

Malgré les alertes aériennes, les bombardements et la peur qui rythment leur quotidien, les jumelles ukrainiennes Maryna et Vladyslava Aleksiiva, championnes de natation artistique, se sohnt qualifiées pour les JO de Paris, où elles porteront la "responsabilité" de représenter au mieux leur pays.

Maryna et Vladyslava Aleksiiva lors des championnat du monde des sports aquatiques à Doha, Qatar, ce 7 février 2024. © AP Photo/Lee Jin-man

Les soeurs âgées de 23 ans, médaillées de bronze à Tokyo en 2021, ont fini par arracher leur qualification en février dernier lors des Championnats du monde à Doha.

Mais elles sont passées par un ascenseur émotionnel intense avant l'officialisation de leur sélection pour Paris. Elles ont d'abord quitté le Qatar en étant persuadées d'avoir raté la qualification, avant d'être inondées de messages de félicitations quelques jours plus tard.

"On n'a pas compris ce qui s'est passé", reconnaît "Vlada". "Mais, finalement, on a obtenu le dernier quota." "C'est un grand honneur pour nous et pour toute l'Ukraine, en ce moment, de représenter notre pays aux Jeux Olympiques, surtout en temps de guerre. C'est une grande responsabilité pour nous de montrer au monde entier que l'Ukraine peut participer", affirme-t-elle d'un ton solennel, interrogée par plusieurs médias à Paris en marge d'une manche de la Coupe du monde de natation artistique.

"C'est déjà un grand objectif d'être présent aux Jeux. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour représenter notre pays au plus haut niveau", ajoute-t-elle.

Depuis les Championnats du monde, les jumelles ont été contraintes de quitter Kharkiv pour aller s'entraîner à Kiev. "Nous avons compris que nous ne pouvions pas avoir une bonne préparation à Kharkiv à cause des explosions 5 à 10 fois par jour", explique Maryna. Mais "nous avons peur pour notre famille qui est resté). C'est près de la frontière avec la Russie et, à Kharkiv aujourd'hui, ce ne sont plus des roquettes, ce sont des bombes. (...) Beaucoup de choses ont été détruites. Vendredi, ils ont détruit un gymnase à Kharkiv où s'entraînent des jeunes judokas et plusieurs d'entre eux ont été blessés", raconte-t-elle, le visage grave. À Kiev, la situation est certes moins tendue que dans leur ville natale, mais elles ne sont pas pour autant épargnées par la guerre.

"C'est parfois comme dans un film d'horreur. On entend une explosion et on doit immédiatement courir vers un abri. Mais, pour nous, c'est devenu normal. On vit dans ces conditions depuis plus de deux ans. Parfois, en pleine nuit, tu dois quitter ton lit et tu ne sais pas exactement où tu dois courir", poursuit Vlada.

Le lendemain, "il faut aller à l'entraînement, plonger, continuer à s'entraîner et à se préparer pour les Jeux." "C'est très dur mentalement et émotionnellement. Physiquement ça va, mais mentalement c'est dur", disent-elles à l'unisson. Et même lorsqu'elles sont en compétition à l'étranger, la guerre ne quitte jamais vraiment leur esprit. "Jeudi, à Paris, il y a eu un gros orage, c'était si fort, on a eu peur. Et puis on a réalisé : "Ah non mais on est en Europe, tout est calme ici". Mais certains bruits nous font peur", décrivent-elles.