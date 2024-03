Les spécialistes de la désinformation mettent en garde contre le flot de fausses nouvelles sur la guerre en Ukraine déversé par des acteurs pro-russes pour favoriser les partis d'extrême-droite et nationalistes, notamment lors des élections européennes de juin.

On ne compte plus les posts diffusés par des comptes pro-russes sur Facebook, X ou TikTok qui décrivent les réfugiés ukrainiens comme des criminels ou qui prétendent que des responsables de Kiev détournent l'aide occidentale pour s'offrir yachts et villas.

Dans les pays les plus proches du conflit, ces comptes accusent aussi les réfugiés, à tort, de siphonner les aides sociales au détriment de la population.

L'objectif : affaiblir la détermination de l'Union européenne à soutenir l'Ukraine et renforcer des partis anti-immigration et plus tolérants envers Moscou comme l'AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France ou le Parti pour la liberté aux Pays-Bas, explique Jakub Kalensky, analyste au Centre d'excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides d'Helsinki.

Selon lui, la désinformation anti-Ukraine "jouera certainement un rôle" lors des élections européennes du 6 au 9 juin. Il ajoute : sans "la propagande russe", les partis dirigés par Marine Le Pen (en France), Geert Wilders (aux Pays-Bas) ou Robert Fico (en Slovaquie) auraient des résultats électoraux inférieurs.