05h55

DIRECT : l'armée ukrainienne contrainte de se retirer d'Avdiïvka

L'Ukraine est plus que jamais en difficulté face aux troupes russes. Quelques heures après la signature d'un pacte de sécurité bilatéral entre Paris et Kiev, l'armée ukrainienne a du abandonner samedi 17 la ville d'Avdiïvka, dans l'est du pays, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par les Ukrainiens l'été dernier.

