DIRECT - L'armée ukrainienne a "renforcé ses positions" dans la région de Kharkiv, affirme Zelensky

Six personnes, dont une femme enceinte, ont péri et 27 autres ont été blessées, hier, lorsqu'un centre de loisirs de la périphérie de Kharkiv a été atteint par des tirs de missiles en provenance de la région russe voisine de Belgorod, selon des responsables ukrainiens.

"Il y a parmi les blessés un policier et un ambulancier qui sont allés porter secours aux gens après la première attaque", a expliqué le parquet de Kharkiv. Il accuse les Russes d'avoir "une fois de plus" recouru à la tactique meurtrière des frappes successives. Le même endroit a en effet été pris pour cible 20 minutes après l'arrivée des forces de l'ordre et des secouristes, a raconté la police.

La Russie s'est vu reprocher à maintes reprises de procéder à des doubles frappes, qui consistent à bombarder un lieu une première fois, puis une deuxième quand les services d'urgence sont parvenus sur place.

Peu après, cinq civils ont perdu la vie et neuf ont été blessés dans des tirs au lance-roquettes multiple sur les villages de Novoossynove et de Kivcharivka, a déploré le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.