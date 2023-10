Assises devant leur maison dans un village du sud du Liban vidé de ses habitants, Chadia Abou Khalil et sa mère sirotent leur café, malgré le sifflement des roquettes venant troubler la quiétude matinale.

Ces deux femmes sont restées à Qlaïlé, dans la région de Tyr, d'où sont partis ces derniers jours les roquettes tirées sur Israël par le mouvement palestinien Hamas ou son influent allié libanais, le Hezbollah.

Une mosquée endommagée par des tirs israéliens dans le village de Duhaira dans le sud du Liba, le 11 octobre 2023. © AP Photo/Hassan Ammar

Les frappes de représailles, menées depuis dimanche par l'armée israélienne aux abords de plusieurs villages nichés dans les montagnes du sud libanais, ont provoqué un exode d'une ampleur inédite - du moins depuis 2006 et la guerre meurtrière ayant opposé le Hezbollah au voisin israélien.

"Plus des deux-tiers des habitants du village sont partis", confie à l'AFP Chadia, 48 ans. "J'ai cinq enfants. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à Beyrouth, ils m'ont tous appelé pour me dire 'maman, il faut partir!' "

Une salve de roquettes a été tirée mardi depuis le secteur de Qlailé vers Israël, revendiquée par la branche militaire du Hamas.

Aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui a lancé des projectiles depuis la localité voisine de Dhayra, pour venger la mort de trois de ses activistes tués par des tirs israéliens.

Des partisans du Hezbollahs portent les cercueils de deux combattants de l'organisation tués par des frappes israéliennes, dans le village de Kherbet Selem, au Sud-Liban le 10 octobre 2023. © AP Photo/Hussein Malla

Israël a aussitôt répliqué avec des tirs d'artillerie. Plusieurs maisons ont été touchées et trois civils blessés selon l'agence de presse officielle libanaise, Ani.

"Où sommes-nous censés aller?", lance Chadia, pour qui l'exode du jour n'est pas sans rappeler celui de 2006, quand les bombardements israéliens avaient ravagé les infrastructures et les routes du Liban. "Ce n'est facile de partir comme ça et de laisser la maison", lâche-t-elle.

Au Liban, nombreux sont ceux qui craignent une répétition du scénario catastrophe de 2006: cette guerre de 31 jours avait dévasté leur pays et fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires, selon des chiffres officiels.

En 2023, les répercussions d'un tel conflit pourraient être encore exacerbées par la crise économique sans précédent et les pénuries qui épuisent depuis quatre ans la population au Liban.

Attablé à un café à l'entrée de Qlaïlé, Bilal Saleh consulte les dernières informations sur son portable. Ses deux frères ont quitté le secteur la veille, mais ce père de deux enfants est resté. "Les gens ont fait le plein, embarqué des affaires dans leurs voitures et sont vite partis (...) laissant tout derrière eux", raconte l'homme de 32 ans. "Il n'y a quasiment plus personne". Pour lui aussi, "ces scènes" le font penser "aux jours de 2006".

A l'époque, environ un tiers de la population libanaise avait été déplacée, la plupart fuyant le sud du Liban pour trouver refuge plus au nord, dans des villages de la montagne libanaise, ou en Syrie voisine.

Kamleh, la maman de Chadia, s'est contentée de préparer un petit sac à emporter en cas de départ précipité - même si pour le moment elle reste. "Je n'ai pas de voiture", confie prosaïquement la dame de 72 ans. Après des tirs de roquettes la veille près de sa propre maison, Kamleh a attendu des heures avant de finalement pouvoir faire du stop pour trouver refuge dans un lieu plus sûr.

"Si nous avions une voiture ou de l'argent (...) on serait allé chez des proches, à Saïda ou à Tyr", poursuit-elle, en référence aux deux grandes villes côtières du Sud. "On est fatigués, on est à bout".