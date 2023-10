"Israël ne doit pas oublier que s'il se conduit comme une organisation plutôt que comme un État, il finira par être traité comme tel", a déclaré le chef de l’État turc, dénonçant les "méthodes honteuses" de l'armée israélienne.

Bombarder des localités civiles, tuer des civils, bloquer l'aide humanitaire et tenter de présenter cela comme des exploits ne peut être qu'un réflexe d'une organisation et non d'un État.

Recep Tayyip Erdogan.