Israël a annoncé avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par les raids israéliens, quatre jours après l’offensive du mouvement islamiste palestinien Hamas.



L'État israélien a imposé un "siège total" à Gaza et suspendu l'approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture de l'enclave palestinienne.

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3.000 morts de part et d'autre.