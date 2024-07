DIRECT - Le camp présidentiel présentera des "conditions préalables à toute discussion"

Le camp présidentiel présentera des "conditions préalables à toute discussion" en vue d'une majorité, a déclaré dimanche le secrétaire général des élections législatives (Renaissance) Stéphane Séjourné, excluant que "Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés" puissent gouverner la France.

"Il est évident que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France", a déclaré Stéphane Séjourné au QG de son parti dimanche. Rennaissance sera selon lui "intransigeant sur la défense des principes républicains et notamment de la laïcité, ainsi que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme", ainsi que sur "la poursuite résolue de la construction européenne et du maintien du soutien de l'Ukraine face à la Russie".