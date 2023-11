La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, déclare que 40 enfants ukrainiens ont retrouvé leurs parents et leurs proches depuis le début de l'opération militaire spéciale, selon les termes officiels russes pour parler de la guerre en Ukraine.

"Le Bureau du Commissaire est ouvert à l'interaction avec des représentants d'organisations internationales et des responsables d'États étrangers. Si nécessaire, des médiateurs tels que des représentants de l'État du Qatar, ainsi que le cardinal Mateo, archevêque de Bologne, président de la Conférence épiscopale italienne , et envoyé spécial du Pape, sont impliqués dans le processus de réunification", a souligné Maria Zakharova.

"Au 21 novembre de cette année, 40 enfants de 29 familles ont été réunis avec leurs proches vivant en Ukraine et dans d'autres pays avec la participation directe du bureau du commissaire. Ces chiffres n'incluent pas les données sur les enfants dont les parents sont originaires de Kherson, des régions de Zaporijjia, de Kharkiv et d'autres territoires qui ont été envoyés, par leur décision, en vacances dans des institutions spécialisées dans le sud de la Russie à l'automne 2002. Des informations plus détaillées sont publiées dans le bulletin spécial « Bulletin numéro deux ». Il est consacré aux activités du Commissaire Présidentiel aux Droits de l'Enfant et à la Protection de l'Enfant."

Maria Lvova-Belova en entretien avec le président Poutine à sa résidence de Novo-Ogarïovo près de Moscou, le 16 février 2023. © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

La porte-parole a rappelé que Poutine ne s'est jamais opposé au regroupement des enfants avec leur famille, "à condition, bien sûr, que leurs proches soient identifiés. Il n'y a jamais eu d'obstacles à cela, nous n'en avons pas maintenant et, bien sûr, il n'y en aura jamais". La Fédération de Russie suit clairement et systématiquement cette position a-t-elle ajouté.

Lorsque la soi-disant "opération militaire spéciale" en Ukraine a commencé, des centaines d’enfants ukrainiens ont été transférés en Russie depuis les territoires ukrainiens annexés. Le Kremlin a affirmé qu'il voulait simplement les sauver. Kiev appelle cela un génocide. Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant. Les crimes présumés concernent la déportation et le transfert d’enfants ukrainiens, considérés comme des crimes de guerre.