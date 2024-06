DIRECT - Le chef de la CIA attendu au Moyen-Orient

Le chef de la CIA et un conseiller spécial de la Maison Blanche sont attendus mercredi au Moyen-Orient pour tenter de rallier des soutiens à la dernière proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Une source qatarie, pays qui mène avec l'Égypte et les États-Unis la médiation indirecte entre Israël et le Hamas, a dit que le patron de la CIA, William Burns était attendu à Doha, pour "continuer à oeuvrer avec les médiateurs à conclure un accord" de cessez-le-feu.

Selon le site américain Axios, le conseiller spécial du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient Brett McGurk est, lui, attendu aujourd'hui au Caire, quelques jours après l'annonce de Joe Biden d'une nouvelle proposition d'accord. Le plan présenté par Joe Biden, proposé selon lui par Israël, prévoit un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages, notamment des femmes et des malades, et de prisonniers palestiniens détenus par Israël.