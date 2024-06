DIRECT - Le chef de l'Unrwa affirme qu'Israël a frappé une école de Gaza "sans avertissement préalable"

L'Égypte a reçu des "signaux positifs" du Hamas palestinien concernant une trêve potentielle avec Israël dans la bande de Gaza, indique un "haut responsable" cité par Al-Qahera News, média proche du renseignement égyptien.

"Le Hamas va présenter sa réponse concernant la proposition de trêve dans les jours à venir", précise cette source, l'Égypte menant avec les États-Unis et le Qatar une médiation pour faire accepter un projet de cessez-le-feu dévoilé la semaine dernière par le président américain Joe Biden. "Les cadres du Hamas nous ont informés qu'ils étudiaient sérieusement et positivement la proposition de trêve", a précisé ce même "haut responsable" cité par Al-Qahera News, assurant que l'Égypte avait "reçu des signaux positifs du Hamas indiquant son aspiration à un cessez-le-feu."

Ces dirigeants du Hamas ont d'ailleurs été "invités" à se déplacer au Caire "pour discuter de tous les détails liés à la situation actuelle", précise la même source.

Cette annonce, venue du Caire, intervient alors que le président américain et 16 autres dirigeants, principalement d'Europe et d'Amérique latine, ont exhorté le Hamas à accepter la proposition de cessez-le-feu actuellement sur la table.



"Il est temps que cette guerre se termine et cet accord est un point de départ nécessaire", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué conjoint avec notamment les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, mais aussi de l'Argentine, du Brésil et de la Colombie.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri a reçu Brett McGurk, coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Les deux hommes ont souligné "l'importance pour Israël et le Hamas de conclure l'accord le plus rapidement possible, et de prendre des mesures sérieuses et concrètes garantissant l'arrivée à un cessez-le-feu dans l'ensemble de la bande de Gaza", selon un communiqué de la diplomatie égyptienne.

Le 4 juin, le médiateur qatari avait dit attendre "une position claire" du gouvernement israélien sur le plan de cessez-le-feu. "Nous n'avons pas encore vu de position très claire de la part du gouvernement israélien sur les principes énoncés par Biden", déclarait le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.