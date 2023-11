DIRECT - Le chef des opérations humanitaires à l'ONU exige un "cessez-le-feu" à Gaza

Dans la bande de Gaza, l'un des derniers entrepôts de blé du territoire palestinien a été lourdement endommagé par les bombardements israéliens et le pain, aliment de base pour les habitants, devient une denrée de plus en plus rare.

Des Palestiniennes cuisent des galettes de pain à Khan Younès ce 17 novembre 2023. © AP Photo/Fatima Shbair

Au 42e jour de la guerre entre Israël et le Hamas lancée le 7 octobre par une attaque inédite du mouvement islamiste qui a fait 1.200 morts en Israël, la minoterie de Khan Younès, dans le sud, ne fonctionne plus.

Avec une réserve de 3.000 tonnes de blé, c'est l'une des plus importantes du territoire côtier. Aujourd'hui, son entrepôt a été en partie détruit et elle n'a plus assez de carburant pour tourner.

"Si la Croix-Rouge n'obtient pas des Israéliens qu'on puisse faire les réparations nécessaires, on devra arrêter de travailler", déclare à l'AFP Abdelnasser al-Ajami, président de l'association des boulangers.

L'étage supérieur de l'entrepôt a été touché par une frappe aérienne dans la nuit de mercredi à jeudi et l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ce qu'il était advenu des réserves.

La veille, la minoterie al-Salam de Deir al Balah, dans le centre de la bande de Gaza, aurait été touchée et détruite d'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). Sur les cinq minoteries de la bande de Gaza, au moins deux ont été touchées par les bombardements israéliens.

Désormais, alerte l'ONU, le risque de famine est "immédiat" pour les 2,4 millions de Gazaouis soumis par Israël à un "siège total".

Avec quasiment plus d'eau, plus d'électricité, très peu de nourriture et des stocks de médicaments presque vides, le petit territoire n'a reçu que 1.139 camions d'aide, dont 447 transportant des denrées alimentaires, depuis l'Egypte, selon l'ONU. Cela ne couvre que "7 % des besoins caloriques minimums quotidiens de la population", estime le Programme alimentaire mondial (PAM).

Les rares gros sacs de farine se vendent désormais à prix d'or, jusqu'à 180 euros.

Il reste encore 2.000 tonnes de blé à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ce qui représenterait d'après elle 370 tonnes de farine, soit cinq ou six jours d'approvisionnement avant l'épuisement total des stocks.

L'agence onusienne explique à l'AFP qu'elle travaillait avec plus de 80 boulangeries de la bande de Gaza. Désormais, toutes celles du nord sont à l'arrêt et seules 63 fonctionnent encore dans le centre et le sud -parfois partiellement- en raison des pénuries d'électricité et de gaz.

Vente de thé à Khan Younès, dans la bande de Gaza, ce 17 novembre 2023. © AP Photo/Fatima Shbair

La plus grande, dans la ville de Gaza, s'est arrêtée mardi quand un bombardement israélien a emporté ses panneaux solaires. Des habitants affamés s'étaient alors rués sur ses stocks de farine.