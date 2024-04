DIRECT - Le chef du renseignement militaire israélien démissionne

"À Pessah, cela fera 200 jours de captivité pour les otages (...). Nous nous battrons jusqu'à votre retour auprès de nous", assure ce lundi le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari.

Après six mois et demi de bombardements et de combats dans la bande de Gaza assiégée, frappée par une crise humanitaire majeure, le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, a approuvé hier "les prochaines étapes de la guerre" a ajouté le porte-parole.

Ce lundi l'armée a bombardé les camps palestiniens de Nousseirat et Maghazi, ainsi que le littoral à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, et les villes de Rafah et Khan Younès, dans le sud, selon un correspondant de l'AFP. Des bombardements ont aussi visé le quartier de Zaïtoune, au sud-est de la ville de Gaza, et des drones ont frappé la cour d'une école dans le camp d'al-Bureij, dans le centre du territoire.

Dans ce même camp, au moins trois personnes ont été blessées dans le bombardement d'une mosquée, selon des sources médicales.

"À 1h15 du matin, nous avons soudain vu du feu, des débris et des destructions tout autour de nous. Nous avons commencé à courir et nous avons trouvé la mosquée détruite", a raconté à l'AFP un habitant, prénommé Mousaad.

L'armée a annoncé avoir lancé une opération dans le centre de la bande de Gaza et "continuer à éliminer des terroristes et démanteler des infrastructures terroristes".

À Khan Younès, la Défense civile a annoncé dimanche avoir exhumé au moins 50 corps de Palestiniens enterrés dans la cour de l'hôpital Nasser, un des plus grands du territoire, après avoir été "certainement arrêtés, torturés et soumis à de mauvais traitements de la part de l'armée d'occupation". Interrogée par l'AFP, l'armée, qui s'est retirée de Khan Younès le 7 avril, a dit vérifier ces affirmations.

Cette découverte macabre intervient au moment où les Etats-Unis ont approuvé une aide militaire de 13 milliards de dollars pour leur allié israélien.

Pour le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne, Washington a donné à Israël le "feu vert" pour continuer à "agresser" les Palestiniens.

Les États-Unis insistent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat associé à la libération des otages. Mais les négociations menées par l'intermédiaire des pays médiateurs sont au point mort, les deux camps s'accusant de les bloquer.

Les violences se multiplient également à la frontière nord d'Israël avec le Liban, entre l'armée et le Hezbollah libanais, allié du Hamas, ainsi qu'en Cisjordanie occupée où les forces israéliennes mènent des raids quasi quotidiens, disant vouloir lutter contre des groupes armés palestiniens.