DIRECT-Le Conseil de sécurité va tenter à nouveau de voter un appel à un cessez-le-feu à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenter à nouveau lundi d'adopter un texte exigeant un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza.

Vendredi, la Russie et la Chine ont mis leur veto à un projet de résolution américaine soulignant la "nécessité" d'un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza en lien avec les négociations pour la libération des otages capturés lors de l'attaque sanglante et sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.



Des Palestiniens blessés lors des bombardements israéliens sont soignés dans un hôpital de Rafah, dans la bande de Gaza. Dimanche 24 mars 2024. @AP Photo/Hatem Ali.

Le projet de résolution qui doit être mis au vote lundi est issu du travail des membres non-permanents du Conseil, qui ont négocié tout le week-end avec les Etats-Unis pour tenter d'éviter un nouvel échec, selon des sources diplomatiques, qui ont fait part d'un certain optimisme sur l'issue du vote.



Nous prévoyons, sauf rebondissement de dernière minute, que la résolution sera adoptée et que les Etats-Unis ne voteront pas contre. Discours d'un diplomate à l'AFP

"Libération inconditionnelle des otages "

La dernière version vue dimanche par l'AFP "exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan", qui a déjà commencé il y a deux semaines, devant "mener à un cessez-le-feu durable et permanent", et "exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages".



Des proches et des partisans des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza par le groupe militant du Hamas assistent à un rassemblement appelant à leur libération, à Tel Aviv, Israël, le samedi 23 mars 2024. @AP Photo/Ariel Schalit.

Contrairement au texte américain rejeté vendredi, il ne lie pas ces demandes aux efforts diplomatiques du Qatar, des Etats-Unis et de l'Egypte, même s'il "reconnait" l'existence de ces pourparlers visant à une trêve accompagnée d'un échange d'otages et de prisonniers palestiniens.



Le nouveau projet de résolution réclame d'autre part la "levée de tous les obstacles" à l'aide humanitaire.