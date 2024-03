DIRECT - le Conseil de sécurité vote pour un "cessez-le-feu immédiat", un vote conspué par Israël, mais largement salué dans le monde

Des chars aux allures de carnaval, des personnes déguisées défilant au son de musique folklorique, et des proches d'otages enlevés le 7 octobre en Israël habillés en noir : la fête juive de Pourim a été célébrée aujourd'hui à Jérusalem pour la première fois en quatre décennies, à l'ombre de la guerre à Gaza.

Des jeunes Juifs ultra-orthodoxe célèbrent Pourim dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem ce 25 mars. © AP Photo/Leo Correa

Des rubans jaunes que de nombreux Israéliens portent au poignet en signe de solidarité aux otages étaient visibles un peu partout dans le cortège qui s'est élancé dans l'une des artères de la ville pour marquer cette fête célébrant, selon la tradition juive, le sauvetage des Juifs grâce au courage et à la ruse d'Esther dans la Perse antique.

En tête de cortège, une quinzaine de proches d'otages enlevés en Israël lors de l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre se tiennent aux cotés du maire de Jérusalem, Moshe Lion, venu les rejoindre. Ils portent tous un tee-shirt noir avec ces mots imprimés en rouge et blanc : "Ramenez-les à la maison". "Maintenant! Maintenant!", crient quelques femmes agglutinées près des barrières métalliques placées le long des trottoirs.

Un peu plus loin, les proches d'otages s'arrêtent, quelques personnes s'approchent et les serrent dans leurs bras, dans un moment empreint de grande émotion.

Pourim, "c'est l'occasion pour nous de rappeler à tout le monde qu'il est temps de les ramener à la maison", dit à quelques journalistes Sharon Kalderon, belle-soeur d'Ofer Kalderon dont elle est sans nouvelle depuis son enlèvement dans le kibboutz de Nir Oz.

"Nous avons essayé de faire annuler (la parade) mais nous n'y sommes pas parvenus. Alors nous profitons de l'occasion" pour dire que les otages "doivent être libérés le plus vite possible", ajoute Sharon Kalderon.

La fête de Pourim est célébrée tous les ans par une parade costumée dans certaines villes d'Israël mais c'est la première fois qu'un tel défilé est organisé à Jérusalem depuis 1982.

Dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem, des enfants déguisés pour Pourim ce 25 mars 2024. © AP Photo/Leo Correa

"Nous avons planifié ce défilé il y a un an, et après (...), la guerre a commencé et nous avons dû faire beaucoup de changements", explique Ariela Rejwan, maire-adjointe de Jérusalem, près des familles d'otages suivies par un camion-remorque transportant une grand compteur électronique indiquant les 170 jours passés depuis leur enlèvement, suivis de l'heure, des minutes et des secondes.

Parmi ces changements, un nom de parade "moins festif" et une musique "plus calme", souligne la maire-adjointe. Certains se demandent s'il fallait ou non maintenir cette fête. L'ancien président israélien Reuven Rivlin, venu assister au défilé, répond oui : "Pourim est une fête que nous célébrons depuis plus de 2.500 ans (...), nous devons continuer à vivre malgré ce qui s'est passé le 7 octobre".

"C'est une période très étrange à cause de la guerre", reconnaît Kobi Frig, président du Train Theater, un collectif d'artistes qui propose des spectacles de marionnettes pour enfants et participe à Pourim. "Au cours des cinq dernières années en Israël, dit-il, les enfants ont connu le Covid et la guerre (...), nous voulons leur donner un peu d'espoir, ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin de culture".